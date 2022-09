Meta aangeklaagd voor omzeilen van Apples App Tracking Transparency

In de Verenigde Staten zijn twee massaclaims tegen Meta aangespannen wegens het omzeilen van Apples App Tracking Transparency op iPhones en iPads. Meta noemt de aanklachten ongegrond. Door App Tracking Transparency (ATT) moeten apps toestemming aan iOS-gebruikers vragen om hen te volgen of de advertising identifier van het toestel te gebruiken.

Elke iPhone beschikt over een uniek ID, de identifier for advertisers of IDFA. Adverteerders kunnen gebruikers via dit ID binnen apps volgen. Iets wat op grote schaal werd gedaan. Met de lancering van iOS 14.5 moeten gebruikers toestemming geven voordat adverteerders de IDFA kunnen gebruiken. Onderzoeker en app-ontwikkelaar Felix Krause meldde vorige maand dat Meta Apples privacymaatregel omzeilt.

Wanneer gebruikers in de Facebook- of Instagram-app een third-party link openen wordt die door de in-app browser geopend in plaats van de standaard ingestelde browser. Daarbij injecteert Meta op elke geopende website JavaScript waarmee het alles wat gebruikers op de site doen kan monitoren. In een reactie tegenover Krause verklaarde Meta dat het de JavaScript op third-party websites injecteert om de ATT-keuze van gebruikers te respecteren. Daarop kwam de onderzoeker met een update van zijn onderzoek waarin hij stelt dat Meta wel de ATT-regels volgt.

Het initiële onderzoek van Krause is aanleiding voor twee Amerikaanse massaclaims (1, 2) dat Meta zich schuldig maakt aan het verbergen van de privacyrisico's, het omzeilen van de privacykeuze van iOS-gebruikers en het onderscheppen, monitoren en opslaan van alle activiteiten op third-party websites die binnen de browser van Facebook of Instagram worden bekeken. Volgens de eisers had Meta moeten melden dat het JavaScript injecteert en de standaard ingestelde browser van gebruikers negeert. In een reactie tegenover Bloomberg en Ars Technica noemt Meta de beschuldigingen ongegrond.