Politie: honderden mensen opgelicht door malafide webshops in haardhout

Honderden Nederlanders zijn de afgelopen tijd het slachtoffer geworden van malafide webshops die zogenaamd houtpellets en haardhout aanbieden. De politie heeft al meer dan vijfhonderd aangiftes ontvangen en stelt dat er meer dan zestig malafide webwinkels actief zijn. De oplichters maken onder andere gebruik van bedrijfsnamen van ondernemingen die wel haardhout aanbieden, maar niet over een website beschikken.

Vervolgens registreren de oplichters een domeinnaam met de naam van de betreffende onderneming waarop ze haardhout of pelletkorrels ‘aanbieden’. "Sommige sites zijn erbarmelijk slecht vertaald, waardoor niet bestaande houtsoorten worden vermeld zoals ‘gecomprimeerd logboek’, ‘samengeperst houten logboeken’, ‘verdichte nachtstammen’ en ‘lang houdbaar nachthout’. Dit soort taalgebruik alleen al zou consumenten moeten waarschuwen om alert te zijn", zegt Gijs van der Linden, teamleider bij het Landelijk Meldpunt Internet Oplichting (LMIO). Volgens Van der Linden zijn veel nepshops - ook met .nl-webadressen - van criminelen in het buitenland. "Dat maakt het opsporen en vervolgen van verdachten lastig."

De politie stelt dat malafide webwinkels in het algemeen als paddenstoelen uit de grond schieten. Zo werden in 2020 nog 6400 aangiftes ontvangen van mensen die het slachtoffer van malafide webshops waren geworden. Vorig jaar steeg dat naar ruim 13.000. Dit jaar heeft de politie al 8300 aangiftes ontvangen. Het gemiddelde schadebedrag is ook gestegen: van 150 euro in 2021 naar 330 euro per gedupeerde in het eerste helft van dit jaar.

De politie publiceert op deze pagina een dagelijks bijgewerkte lijst van zo’n honderdvijftig websites waarover meldingen zijn binnengekomen. Bij de eerste vijftien stonden meerdere malafide webshops die inspelen op de energiecrisis, zoals ab-brandhout.com, brandhoutenpellets.nl, brandhouthuis.com en bouwinradiatoren.nl en blokjeskopen.com. Deze sites zijn inmiddels uit de lucht gehaald, of daar wordt nog aan gewerkt.