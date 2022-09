Australiërs krijgen nieuw rijbewijs na datadiefstal bij telecomprovider Optus

Een nieuw identiteitsbewijs heeft alleen zin als iedereen die een gestolen kopie krijgt aangeboden, in staat is om vast te stellen dat het om een "ingetrokken" exemplaar gaat.



Als er al een voor iedereen toegankelijk systeem bestaat om bijvoorbeeld serienummers van ingetrokken exemplaren op te zoeken, kunnen criminelen dat ook. Dan is het voor hen een kwestie van die plaatjes zo te bewerken dat er een nummer op staat dat niet vóórkomt op de lijst met ingetrokken exemplaren.



Het is simpelweg een ontzettend stom idee dat het kunnen overleggen van een kopie van een identiteitsbewijs zou bewijzen dat de overlegger degene is waar het echte identiteitsbewijs voor is afgegeven.



Als je geen betrouwbaar online alternatief hebt (of wilt of kunt maken) voor live authenticatie, moet je geen online schijnveiligheid inzetten.