Onofficiële versie wachtwoordmanager KeePassXC duikt op in Microsoft Store

Terwijl de officiële versie van wachtwoordmanager KeePassXC nog altijd niet in de Microsoft Store beschikbaar is, is het een andere partij wel gelukt om een gelijknamige wachtwoordmanager in Microsofts downloadwinkel te krijgen. De makers van KeePassXC hebben dan ook een waarschuwing via Twitter afgegeven en roepen gebruikers op om de wachtwoordmanager alleen via de officiële downloadpagina binnen te halen.

KeePassXC is een opensourcewachtwoordmanager voor Linux, macOS en Windows. Het is een 'fork' van KeePassX, wat weer een port van wachtwoordmanager KeePass is. De Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF noemde KeePassXC nog in een zelfverdedigingsgids tegen surveillance. De ontwikkelaars hebben al verschillende keren tevergeefs geprobeerd om de applicatie in de Microsoft Store te krijgen.

Een andere partij is het nu wel gelukt om "KeePassXC" in de Microsoft Store goedgekeurd te krijgen. Het gaat hier om een onofficiële versie waarvan de inhoud onbekend is. De betreffende "ontwikkelaar" biedt ook andere opensourcesoftware onder zijn eigen naam aan, zoals FileZilla, FFmpeg en TightVNC. Veel van deze apps kosten geld of bieden in-app aankopen.