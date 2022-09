Google test in 2023 uitschakelen Chrome Manifest V2-extensies bij gebruikers

Google start volgend jaar juni de eerste tests met het uitschakelen van Chrome-extensies bij gebruikers, zoals bijvoorbeeld adblockers. Het gaat dan om extensies die op Manifest V2 zijn gebaseerd. In januari 2024 zullen alle browser-extensies die nog op Manifest V2 zijn gebaseerd uit de Chrome Web Store worden verwijderd. Daarmee is de deadline voor deze extensies met een jaar verlengd. Dat heeft het techbedrijf vandaag bekendgemaakt.

De manier waarop extensies binnen Chrome mogen werken staat beschreven in een manifest. Google is druk bezig met de komst van Manifest V3. Eén van de aanpassingen in het nieuwe manifest betreft het grotendeels uitfaseren van de webRequest API. Adblockers maken van deze API gebruik voor het onderscheppen, blokkeren, doorsturen en aanpassen van in- en uitgaand verkeer van de browser. Verschillende partijen hebben al geklaagd dat adblockers met de komst van Manifest V3 minder effectief worden.

Oorspronkelijk was Google van plan om sinds januari van dit jaar geen nieuwe Manifest V2-extensies in de Chrome Web Store te accepteren en zou Chrome vanaf januari 2023 helemaal geen Manifest V2-extensies meer kunnen draaien. De tijdslijn is nu iets aangepast. Vanaf januari 2023 accepteert de Chrome Web Store geen updates meer voor Manifest V2-extensies. Volgend jaar juni begint Google vervolgens de eerste tests met het uitschakelen van Manifest V2-extensies bij gebruikers. In januari 2024 zullen de nog aanwezige Manifest V2-extensies uit de Web Store worden verwijderd.