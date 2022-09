Brave-browser laat gebruikers standaard cookiebanners blokkeren

De Brave-browser krijgt een nieuwe optie waarmee gebruikers standaard de cookiebanners kunnen blokkeren waarmee websites aan bezoekers toestemming vragen voor het plaatsen van cookies. Op dit moment moeten gebruikers vaak nog een extensie installeren om dergelijke pop-ups niet meer te zien.

In de huidige Nightly-versie van Brave en versie 1.45 die later deze maand verschijnt krijgen gebruikers de vraag of ze cookiebanners willen blokkeren. Zodra dit het geval is zal de browser een aantal regels downloaden om de cookiebanners te blokkeren en verbergen. Eenmaal actief zal Brave ook de weergave van websites aanpassen, om bijvoorbeeld overlays en andere elementen te verwijderen die onderdeel van de cookiebanners zijn.

"Deze aanpak biedt de beste privacygaranties: er hoeft namelijk niet op het cookietoestemmingssysteem te worden vertrouwd voor het respecteren van je keuze, en zorgt ervoor dat je browser helemaal niet met het toestemmingssysteem hoeft te communiceren", aldus Brave. Een andere aanpak is het automatisch klikken op nee, maar volgens Brave zorgt dit voor een situatie waarbij de browser of extensie herhaaldelijk met de cookiebanner-aanbieder communiceert. Daarnaast blijkt uit onderzoek dat cookietoestemmingssystemen gebruikers nog steeds volgen, ook al weigeren die alle cookies (pdf).

De browserontwikkelaar haalt in de aankondiging van de feature ook uit naar Google. Volgens Brave probeert de techgigant aanpassingen door te drukken die het lastiger maken om cookiebanners te blokkeren en ongewenste webcontent te filteren. Daarbij wordt onder andere gewezen naar Googles voorstel voor WebBundles en de veelbesproken Manifest V3-regels voor Chrome-extensies. Eerder kondigde ook Firefox aan dat het cookiebanners binnen de browser gaat blokkeren en werd begin deze maand bekend dat antivirusbedrijf Avast de browser-extensie I don't care about cookies heeft overgenomen, die ook een dergelijke functionaliteit biedt.