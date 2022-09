Cisco-switches via dos-kwetsbaarheden op afstand plat te leggen

Switches en andere netwerkapparatuur van Cisco zijn door middel van een reeks denial of service (dos)-kwetsbaarheden op afstand plat te leggen. De netwerkgigant bracht gisteren beveiligingsupdates uit voor 22 beveiligingslekken in een groot aantal producten. Tien van de kwetsbaarheden maken een denial of service mogelijk en zorgen ervoor dat aanvallers op afstand de kwetsbare apparatuur kunnen laten herstarten.

De impact van meerdere van deze kwetsbaarheden (CVE-2022-20870, CVE-2022-20856, CVE-2022-20848, CVE-2022-20847 en CVE-2022-20919) is op een schaal van 1 tot en met 10 beoordeeld met een 8.6. De problemen zijn aanwezig in onder andere de Catalyst 3650, 3850, 9100, 9300, 9400, 9500, 9600 en 9800, alsmede Cisco-apparatuur die IOS of IOS XE draait en het CIP-protocol ingeschakeld heeft staan. Door het versturen van een speciaal geprepareerd pakket is het mogelijk om de apparaten te laten herstarten. Voor zover bekend wordt er geen misbruik van de kwetsbaarheden gemaakt, zo laat Cisco verder weten.