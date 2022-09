Amerikaanse belastingdienst waarschuwt voor toename van sms-phishing

De Amerikaanse belastingdienst IRS heeft een waarschuwing afgegeven voor een toename van sms-phishing, waarbij ontvangers berichten ontvangen die naar phishingsites wijzen. Volgens de IRS gaat het om phishing op een "industriële schaal". De Amerikaanse fiscus heeft naar eigen zeggen dit jaar al duizenden domeinnamen ontdekt en gerapporteerd waarbij werd geprobeerd om persoonlijke gegevens en financiële informatie van Amerikaanse belastingbetalers te ontfutselen.

In de afgelopen weken zou het aantal via sms verstuurde phishingberichten die van de IRS afkomstig lijken exponentieel zijn toegenomen. "Dit is phishing op een industriële schaal waardoor duizenden mensen het risico lopen om deze scamberichten te ontvangen", zegt IRS-commissaris Chuck Rettig. "De afgelopen maanden heeft de IRS meerdere grootschalige smishing-campagnes gerapporteerd die duizenden, zelfs honderdduizenden, van de IRS lijkende berichten in een aantal uren of dagen hebben verspreid, veel meer dan eerder is waargenomen."

De Amerikaans fiscus stelt dat het geen e-mails of sms-berichten verstuurt waarin om persoonlijke of financiële informatie of rekeningnummers wordt gevraagd. Wie phishingberichten ontvangt wordt gevraagd die naar de IRS door te sturen.