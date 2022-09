Fast Company haalt website offline na inbraak op CMS-systeem

Het Amerikaanse zakenmagazine Fast Company heeft de eigen website offline gehaald nadat een aanvaller toegang tot het contentmanagementsysteem (CMS) wist te krijgen en beledigende teksten op de website zelf en onder volgers van Fast Company op Apple News verspreidde. De aanvaller beweer dat hij via een eenvoudig wachtwoord van acht karakters op de CMS-installatie kon inloggen.

Het in 1995 gelanceerde Fast Company claimt dat het maandelijks 12,3 miljoen unieke bezoekers heeft. Op Twitter telt het zakenmagazine 2,3 miljoen volgers. In een verklaring op de eigen website stelt Fast Company dat het de aanvaller eerst lukte om zondag toegang tot het CMS-systeem te krijgen, waarna dinsdag de berichten naar volgers op Apple News werden verstuurd. Sindsdien is de website offline.

Op een forum claimt de aanvaller dat hij via een "zeer eenvoudig standaardwachtwoord" van acht karakters toegang tot de WordPress-installatie van Fast Company wist te krijgen. De aanvaller merkt op dat hij het ip-adres van de WordPress-installatie vond en zo de "HTTP basic auth" kon omzeilen. Daardoor was alleen het WordPress-wachtwoord voldoende om in te loggen. Dit wachtwoord zou daarnaast voor tientallen accounts zijn gebruikt, waaronder het beheerdersaccount.

Vervolgens lukte het de aanvaller om vanuit de WordPress-installatie Auth0-tokens, Apple News API-keys en Amazon Simple Email Service (SES) secrets te stelen. Met deze gegevens kon de aanvaller onder andere berichten via Apple News verspreiden. Verder claimt de aanvaller dat hij duizenden records met informatie over FastCompany-medewerkers in handen heeft gekregen. Fast Company heeft zelf geen informatie gegeven over hoe de inbraak kon plaatsvinden.