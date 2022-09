Kwetsbare Dell-driver gebruikt bij aanval op Nederlands luchtvaartbedrijf

Een Nederlands luchtvaartbedrijf is eind vorig jaar het doelwit van een aanval geworden waarbij de aanvallers misbruik maakten van een bekende kwetsbaarheid in een driver van fabrikant Dell. Dat laat antivirusbedrijf ESET vandaag weten. De aanvallers benaderden een medewerker van het niet nader genoemde luchtvaartbedrijf via LinkedIn en stuurden hem via het platform een malafide document genaamd "Amzon_Netherlands.docx".

Nadat de medewerker dit document opende werden er verschillende tools en malware op het systeem geïnstalleerd. Of het document gebruikmaakte van macro's of een andere methode om deze bestanden op het systeem te krijgen laat ESET in de analyse niet weten. Security.NL heeft het antivirusbedrijf om meer details gevraagd. Wel meldt de virusbestrijder dat de aanvallers bij de aanval van een kwetsbare Dell-driver gebruikmaakten.

Het gaat om een kwetsbaarheid aangeduid als CVE-2021-21551, waarvoor Dell vorig jaar mei een update beschikbaar maakte. Het beveiligingslek in deze driver maakt het mogelijk voor een aanvaller die al toegang tot het systeem heeft om zijn rechten te verhogen en de computer zo volledig te compromitteren. De aanvallers installeerden deze driver op het systeem en gebruikten vervolgens hun verhoogde rechten om verschillende Windowsonderdelen uit te schakelen en zo de monitoring van beveiligingssoftware te neutraliseren.

Volgens ESET is dit het eerste geregistreerde misbruik van deze kwetsbaarheid in het wild. In april van dit jaar meldde het Amerikaanse Cybersecurity and Infrastructure Security Agency (CISA) dat er actief misbruik van de betreffende Dell-kwetsbaarheid werd gemaakt. ESET stelt dat de aanval is uitgevoerd door de Lazarus-groep, die vanuit Noord-Korea zou opereren en verantwoordelijk wordt gehouden voor onder andere inbraken bij meerdere cryptobeurzen en cryptobedrijven, waarbij vele miljoenen dollars werden buitgemaakt.