OM eist celstraf voor stelen gegevens 30.000 klanten Budget Energie en NLE

Het Openbaar Ministerie heeft tegen twee mannen die ervan worden verdacht de persoonlijke en bankgegevens van 30.000 klanten van Budget Energie en NLE te hebben gestolen en doorverkocht een gevangenisstraf van twaalf maanden geëist, waarvan vier voorwaardelijk. Het ging om dertigduizend door klanten ondertekende energiecontracten, met daarin allerlei persoonsgegevens en bankrekeningnummers.

De verdachten zijn twee 23-jarige mannen uit Zaandam. Eén van hen was werkzaam voor energie- en telecombedrijf Nuts Groep, dat energiediensten aanbiedt onder de namen Budget Energie en NLE. Ze zouden met een eigen account en accounts van anderen de klantgegevens van het bedrijfsnetwerk hebben buitgemaakt. Foto’s van de energiecontracten werden later via Telegram te koop aangeboden. Het inloggen op de accounts gebeurde meestal buiten werktijd.

Het duo kon op basis van de ip-adressen waarmee ze op de accounts inlogden worden achterhaald. Tegen beide mannen is een celstraf van twaalf maanden geëist, waarvan vier voorwaardelijk, met een proeftijd van drie jaar. Volgens het OM zijn beide verdachten evenredig verantwoordelijk voor de delicten. De politie meldt regelmatig dat criminelen van dergelijke klantgegevens gebruikmaken voor het plegen van bankhelpdeskfraude, waarmee miljoenen euro's van, voornamelijk oudere slachtoffers, worden gestolen.