EFF: vraag blijft of miljardenboetes techbedrijven doen veranderen

Twee weken geleden oordeelde het Gerecht van de Europese Unie dat de Europese Commissie terecht een boete van meer dan vier miljard euro aan Google heeft opgelegd wegens misbruik van de marktmacht. Het is echter de vraag of dergelijke miljardenboetes techbedrijven doen veranderen, zo stelt de Amerikaanse burgerrechtenbeweging EFF.

Google kreeg vier jaar geleden een boete van 4,34 miljard euro opgelegd omdat het telefoonfabrikanten verplichtte om Google Search en Google Chrome standaard op hun smartphones te installeren om van de Google Play Store gebruik te mogen maken. Het techbedrijf spande beroep aan tegen de boete, maar ving bot. Wel verlaagde het Gerecht de boete naar 4,125 miljard euro. Google kan nog wel in beroep gaan tegen de boete.

Volgens de EFF maakt de uitspraak van het Gerecht het eenvoudiger voor de Europese Commissie om te bepalen welke poortwachters en diensten onder de Europese Digital Markets Act (DMA) vallen en hen verantwoordelijk te houden. De DMA moet er onder andere voor zorgen dat grote techbedrijven kleine concurrenten toegang tot hun platformen geven. Dit moet uiteindelijk zorgen voor een eerlijker speelveld op de digitale markt.

Het is echter de vraag of de DMA en de handhaving door toezichthouders voor een gezondere concurrentie op het internet zorgt, aldus de EFF. Met de rechtszaak tegen Google worden een aantal van de werkwijzes aangepakt waarmee techbedrijven structurele barrières voor potentiële concurrenten opwerpen, aldus de burgerrechtenbeweging. Die merkt op dat er ook nog andere belemmeringen zijn, waaronder toegang tot kapitaal en talentvolle programmeurs.

Of de Europese Unie dan ook succes met de aanpak van Big Tech zal hebben is dan ook afhankelijk van de tools waarover toezichthouders beschikken om de werkwijze van deze bedrijven voldoende te veranderen, en op een dusdanig zichtbare manier dat het investeringen in nieuwe concurrenten aanmoedigt, besluit de EFF.