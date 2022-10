"Bijna helft Nederlanders vindt uniek wachtwoord voor alles te veel gedoe"

Bijna de helft van de Nederlanders vindt het gebruik van een uniek wachtwoord voor alle accounts en apparaten te veel gedoe, zo stelt I&O Research op basis van onderzoek onder twaalfhonderd Nederlanders dat in opdracht van het ministerie van Economische Zaken werd uitgevoerd (pdf).

Nederlanders geven zichzelf een 7,0 als het over het veilig omgaan met online risico’s gaat. Een derde van de Nederlanders geeft zichzelf een 8 of hoger, een toename ten opzichte van vorig jaar. Twaalf procent geeft zichzelf een onvoldoende. Verder laat het onderzoek zien dat het installeren van updates, gebruik van antivirus en inloggen via tweefactorauthenticatie (2FA) de meest genomen beveiligingsmaatregelen zijn.

Vijfenveertig procent van de Nederlanders maakt zich weinig zorgen over online veiligheid in de privésituatie. Over het geheel genomen voelt men zich veiliger dan bij het onderzoek in 2021. De voornaamste zorgen gaan over dat internetcriminelen geraffineerder te werk gaan en mogelijke diefstal van financiële gegevens. Naarmate Nederlanders ouder zijn, maken ze zich meer zorgen over hun privé online veiligheid.

Volgens de onderzoekers zijn de voornaamste belemmeringen voor het vertonen van online veilig gedrag dezelfde als in 2021. Net als een jaar geleden wil ruim de helft (55 procent) niet betalen voor een wachtwoordmanager. Daarnaast vindt bijna de helft (46 procent) het te veel gedoe om voor alle apparaten en accounts een ander wachtwoord te hebben. Verder zegt 33 procent van de ondervraagde Nederlanders lange wachtwoorden te gebruiken en een derde van de jongeren schrijft zijn wachtwoorden op.