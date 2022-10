Inspectie: chatberichten premier Rutte niet goed gearchiveerd

De chatberichten van premier Rutte zijn jarenlang niet goed gearchiveerd, zo laat de Inspectie Overheidsinformatie en Erfgoed in een vandaag gepresenteerd rapport weten. Afgelopen mei werd bekend dat Rutte sms-berichten op zijn telefoon zelf verwijderde en berichten die hij nodig vond om te laten archiveren doorstuurde. Hierdoor is onduidelijk of berichten die wel gearchiveerd hadden moeten worden niet zijn verwijderd.

De Inspectie besloot een onderzoek uit te voeren over de naleving van de Archiefwet en hoe het ministerie van Algemene Zaken chatberichten archiveert, waaronder die van Rutte. De Archiefwet bepaalt onder andere dat functiegerelateerde correspondentie niet zomaar mag worden vernietigd. Volgens het onderzoeksrapport zijn de chatberichten van de minister-president onvoldoende gearchiveerd.

De archivering van de chatberichten van Rutte vindt plaats door zijn ambtenaren. De premier stuurt chatberichten "vrijwel altijd" door naar een ambtenaar. Bij verzonden chatberichten is dit niet altijd het geval. De ambtenaren maken een selectie uit de doorgestuurde chatberichten en uit chatconversaties waar zij samen met de premier aan deel namen. Bij de keuze welke chatberichten moesten worden bewaard, handelden de minister-president en zijn ambtenaren volgens de rijksbrede instructie, maar niet altijd volgens de Archiefwet, aldus de Inspectie.

Hoe vaak chatberichten niet zijn gearchiveerd die op grond van de Archiefwet wel hadden moeten worden opgeslagen kan de Inspectie niet nagaan. Veel chatberichten zijn namelijk gewist. Daarnaast leidde de manier waarop de chatberichten van Rutte werden bewaard tot gegevensverlies. Bij doorsturen van chatberichten is bijvoorbeeld niet meer te zien wanneer het oorspronkelijk is ontvangen. Ook bij het maken van een screenshot gaat contextuele informatie verloren. Volgens de Inspectie heeft het ministerie van Algemene Zaken nog geen werkwijze om chatberichten te bewaren zonder gegevensverlies.

De Inspectie merkt op dat het ministerie van Algemene Zaken betere afspraken moet maken voor het archiveren van chatberichten, ook die van de premier. Daarnaast moeten de archiefsystemen worden verbeterd. Iets waar het ministerie al mee is gestart. Verder stelt de Inspectie dat alle ministeries op zoek moeten naar een goede technische en organisatorische oplossing voor de opslag van chatberichten.