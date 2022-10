VLC-ontwikkelaar vraagt Indiase overheid om opheldering over blokkeren website

VideoLAN, ontwikkelaar van de populaire mediaspeler VLC media player, heeft de Indiase overheid om opheldering gevraagd over het blokkeren van de website in het land. Sinds februari van dit jaar is het niet meer mogelijk om via Indiase internetproviders VLC te downloaden. VideoLAN is echter nooit ingelicht over de reden voor de blokkade en heeft ook nooit de kans gekregen om te reageren.

De VLC-ontwikkelaar heeft nu een "legal notice" naar het ministerie van Telecommunicatie gestuurd waarin het vraagt naar kopie van het bevel voor het blokkeren van de website en een gelegenheid om zich te verdedigen (pdf). Volgens VideoLAN schendt de Indiase overheid met de blokkade van de website de vrijheid van meningsuiting. Daarnaast noemt VideoLAN de blokkade schokkend, omdat de Indiase overheid het gebruik van VLC zelf aanmoedigt.

Ook vindt VideoLAN de blokkade een statement tegen het gebruik van opensourcesoftware en belemmert die innovatie. "We denken dat VideoLAN recht heeft op de gestelde eisen en we hopen dat de overheid in een reactie hierop de letter en geest van de wet volgt", aldus de Internet Freedom Foundation die VideoLAN in deze zaak ondersteunt. Zo'n tachtig miljoen Indiërs zouden van de mediaspeler gebruikmaken