Grayshift "onthult" nieuw apparaat dat politie smartphones laat ontgrendelen

Het Amerikaanse bedrijf Grayshift heeft een nieuw apparaat "onthuld" waarmee opsporingsdiensten vergrendelde iPhones en Androidtelefoons kunnen ontgrendelen. Hoe de nieuwe "GrayKey" precies werkt is onbekend, maar vermoedelijk is het apparaat in staat om de passcode van smartphones via een bruteforce-aanval te achterhalen. In 2018 kwam Apple nog met een beveiligingsmaatregel om de eerste GrayKey te dwarsbomen.

In 2020 besloot Grayshift nog om de prijs van de GrayKey te verhogen. Het bedrijf geeft zelden informatie over de apparatuur vrij. Recentelijk kwamen datatool FCC ID, die ingediende FCC-aanvragen indexeert, en Logan Koepke, projectdirecteur van Upturn, met de opmerking dat Grayshift twee documenten over een nieuwe GrayKey heeft ingediend bij de Amerikaanse telecomtoezichthouder FCC. In de documentatie stelt het bedrijf dat openbaarmaking van de informatie voor grote concurrentienadelen kan zorgen. Desondanks zijn de documenten nu openbaar geworden. Security.NL ontdekte verdere documenten over het apparaat op de website van de FCC.

In de documentatie stelt Grayshift dat de GrayKey een speciaal product is dat alleen voor geverifieerde opsporingsdiensten en overheidsinstanties beschikbaar is, en niet voor het algemene publiek. Verder claimt het bedrijf dat het voor een verzoek van elke potentiële klant eerst een uitgebreid controleproces uitvoert om er zeker van te zijn dat het om een echte opsporingsdienst gaat uit een ondersteund land.

Vorige week kwam Grayshift met een aankondiging op de eigen website over updates voor Reveal, de software waarmee van telefoons verkregen data is te analyseren. Daarin claimt het bedrijf dat opsporingsdiensten door middel van de GrayKey "vaak binnen een uur" alle data van een iPhone of Androidtelefoon kunnen veiligstellen.