Verdachte achter ANWB-phishingmails liep door gekopieerde url tegen lamp

Een 24-jarige Amsterdamse man die wordt verdacht van het versturen van phishingmails uit naam van de ANWB liep tegen de lamp doordat hij een gepersonaliseerde link uit een echte aan hem geadresseerde ANWB-mail in de phishingmails plakte. Deze link wees naar een gepersonaliseerde webversie van het bericht waarop zijn naam en lidmaatschapsnummer te zien was.

In de phishingmails werd gesteld dat de ontvanger een betalingsachterstand had. Volgens het Openbaar Ministerie kopieerde de verdachte teksten van een echte ANWB-mail die hij zelf had ontvangen. Die teksten zette hij in een ander bericht en verstuurde dat uit naam van de ANWB. Hij vergat echter een link uit de gekopieerde tekst te halen. Die link leidde naar een gepersonaliseerde webversie van het bericht waarop zijn naam en lidmaatschapsnummer te zien was.

De ANWB had dit ook al gezien en deed aangifte bij de politie. Het onderzoek dat startte leidde tot de aanhouding van de verdachte in april van dit jaar. Vlak voor zijn aanhouding wist hij nog zijn laptop uit het raam van zijn woning te gooien. De laptop kon echter worden veiliggesteld. Op de laptop werd phishingsoftware aangetroffen, zo stelt het Openbaar Ministerie.

Naast de aangetroffen phishingsoftware kwam op een in beslag genomen telefoon pushberichten van een phishingpanel binnen. Via een phishingpanel kunnen criminelen de gegevens ontvangen die slachtoffers van phishing op phishingsites invoeren. Op een andere telefoon vond de politie een Telegram-gesprek waaruit bleek dat de Amsterdammer voor meer dan zesduizend euro aan phishingbenodigdheden heeft aangeschaft, waaronder phishingpanels, phishingsites en lijsten met e-mailadressen om phishingmails aan te versturen.

Uit financieel onderzoek naar de rekeningen van de verdachte blijkt dat hij voor meer dan 85.000 euro aan onverklaarde inkomsten heeft. Het OM vermoedt dat het geld afkomstig is van misdrijven. De verdachte wil er echter niet over verklaren. Het is niet bekend hoeveel personen slachtoffer zijn geworden van de ANWB-phishingmails. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.