Qatar zet tijdens WK-voetbal duizenden camera's met gezichtsherkenning in

Qatar zet tijdens het WK-voetbal dat volgende maand begint duizenden camera's met gezichtsherkenning in om voetbalsupporters te volgen. Elk stadion is met tweeduizend camera's uitgerust en ook de straten, boulevards en parken zijn van talloze camera's voorzien, zo meldt het AD. Via een speciaal commandocentrum wordt er toezicht op de supporters in de stadions gehouden en kunnen bijvoorbeeld de toegangspoorten tot de stadions worden geopend en gesloten.

Via het commandocentrum zijn ook alle bezoekersstromen zichtbaar. "We monitoren alle aspecten en zorgen dat alles veilig is en werkt", zegt Hamad Ahmed Mohannadi, directeur van het commandocentrum, tegenover het AD. De toernooi-organisatie stelt dat de uitgebreide surveillance noodzakelijk is voor een veilig verloop van het evenement. Football Supporters Europe (FSE) spreekt van massasurveillance.

"Dit is echt massasurveillance. Dat is zorgelijk, zeker omdat nog totaal onduidelijk is wat precies de regels zijn en wat de consequenties zijn als je ze overtreed", aldus FSE-voorman Ronan Evain. De organisatie kwam onlangs zelf nog met het bericht dat voetbalsupporters worden onderworpen aan massasurveillance. Ook worden voetbalsupporters volgens de organisatie vaak als proefkonijn gebruikt voor het testen van privacyschendende technologieën en werkwijzes.

Evain krijgt bijval van Ot van Daalen, verbonden aan de Universiteit van Amsterdam en Bits for Freedom. "Je gezicht kun je nooit afzetten”, merkt hij op. "Dat betekent dat je met deze technologie overal gevolgd kan worden. Dat zo'n controversiële techniek gebruikt wordt in een land dat vanwege de mensenrechtensituatie onlangs nog de rode kaart kreeg van Human Rights Watch, is erg problematisch."< /p>