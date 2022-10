OM eist veertig maanden cel tegen verdachte achter 100.000 phishingmails

Het Openbaar Ministerie heeft tegen een 24-jarige man uit Uithoorn die onder andere wordt verdacht van het versturen van meer dan 100.000 phishingmails een gevangenisstraf van veertig maanden geëist. De 24-jarige verdachte kwam in beeld toen de politie in Uithoorn een gestolen Mercedes aantrof. Nadat de aankoopfactuur was opgevraagd, bleek dat de toen 20-jarige verdachte de auto contant had afgerekend. Hij had bijna 42.000 euro voor de in Italië gestolen Mercedes betaald.

Omdat de man wegens fraude eerder met de politie in aanraking was gekomen rees de verdenking van witwassen. De politie stelde een onderzoek in, waaruit meer strafbare feiten naar boven kwamen, waaronder phishing. Uit de getapte telefoon van de verdachte zag de politie dat er in een week meer dan 100.000 phishingmails werden verstuurd, aldus het OM. De mails waren afkomstig vanaf een server en domeinnaam die betaald waren vanaf de rekening van een bedrijf waarvan de verdachte eigenaar is.

Op 1 februari van dit jaar werd de verdachte thuis aangehouden en is zijn woning doorzocht. Daarbij werden onder meer een laptop, diverse iPhones, externe harde schijven, luxe kleding en dure horloges ter waarde van 65.000 euro in beslag genomen. Op de laptop bleek phishingsoftware te zijn geïnstalleerd en trof de politie vervalste coronacertificaten en facturen aan. De man bleek over ruim 260.000 euro te beschikken en omgerekend 600.000 euro aan cryptovaluta. Hoe hij aan dit geld kwam wil de Uithoornaar niet zeggen.

Een dag na de huiszoeking vond de politie in een door de verdachte gehuurde kluis een verzameling waardevolle Pokemon-kaarten van ruim 8.000 euro en een echte door een SS-officier in de Tweede Wereldoorlog gedragen doodshoofdring. Die ring had de verdachte voor bijna 10.000 euro aangekocht. Het OM wil via een andere rechtszaak het vermogen van de verdachte afpakken als die wordt veroordeeld. De rechtbank doet over twee weken uitspraak.