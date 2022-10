Europese privacytoezichthouders vragen Brussel om aanvulling op AVG

Er moeten nieuwe regels komen in aanvulling op de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) om de samenwerking tussen Europese privacytoezichthouders in internationale zaken te verbeteren, zo hebben de toezichthouders, verenigd in de European Data Protection Board (EDPB), in een brief aan de Europese Commissie laten weten (pdf).

In de brief wordt de Europese Commissie gevraagd om bestaande regels te verduidelijken of regels over procedures die nu nog verschillen per Europese lidstaat gelijk te trekken. Het gaat onder andere om duidelijkheid over de rechten van mensen die een klacht indienen, criteria voor het in behandeling nemen van klachten, deadlines voor het behandelen van zaken, de manier waarop zaken kunnen worden afgesloten, onderzoeksbevoegdheden en het publiceren van besluiten.

Volgens de toezichthouders kunnen ze efficiënter samenwerken wanneer de regels in verschillende Europese landen beter op elkaar worden afgestemd. In het huidige systeem werken EU-toezichthouders samen in internationale zaken. Dat zijn zaken die burgers in meerdere lidstaten van de Europese Unie raken. Deze samenwerking is geregeld in het "een-loketmechanisme" in de AVG.

De privacytoezichthouders stellen dat de samenwerking beter kan, omdat elke toezichthouder haar zaken behandelt volgens het nationale procedurele recht, dat per lidstaat verschilt. "Dat zorgt soms voor vertraging of zorgt ervoor dat klachten in de ene lidstaat anders worden behandeld dan in de andere lidstaat", aldus de Autoriteit Persoonsgegevens.

"We vertrouwen er op dat de Europese Commissie alle ondernemingen om het naleven van de AVG door middel van handhaving zal ondersteunen, door deze procedurele problemen weg te nemen om grensoverschrijdende samenwerking te maximaliseren en de behandeling van klachten binnen de EU verder te harmoniseren", aldus Andrea Jelinek, voorzitter van de EDPB.