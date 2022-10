VVD wil opheldering van minister over gebrekkige logging bij Belastingdienst

De VVD heeft minister Yesilgoz van Justitie en Veiligheid om opheldering gevraagd over de gebrekkige logging bij de Belastingdienst wat onderzoek naar corrupt personeel zou hinderen. Ook wil de partij weten hoeveel medewerkers van de fiscus toegang tot de gegevens van burgers hebben en met hoeveel organisaties de database van de Belastingdienst is gekoppeld. De bewindsvrouw is gevraagd om de in totaal zestien Kamervragen met spoed te beantwoorden.

Deze week meldde NRC dat de Belastingdienst niet in staat is om alle acties die medewerkers op systemen uitvoeren te loggen, wat onderzoek naar corrupt personeel hindert. De Belastingdienst heeft daarnaast ook koppelingen met de gegevens van andere overheidsdiensten, waaronder de database van de Rijksdienst voor het Wegverkeer, waarin geregistreerde autokentekens aan burgers zijn gekoppeld. Aan de hand van één kenteken kan zo allerlei informatie over iemand worden achterhaald. Het delen van dergelijke gegevens met derden is niet toegestaan.

De berichtgeving is aanleiding voor VVD-Kamerleden Idsinga en Michon-Derkzen om vandaag aan de minister vragen over de gebrekkige logging te stellen. "waarom ontbreekt deze informatie? Welke stappen zijn inmiddels gezet of worden op korte termijn gezet om deze informatie boven tafel te krijgen?", zo willen ze weten. Yesilgoz moet ook duidelijk maken of het probleem al is verholpen en of het klopt dat tienduizend belastingambtenaren toegang hebben (of hadden) tot gegevens van burgers en bedrijven.

"Klopt het dat de database van de Belastingdienst is gelinkt aan de bestanden van de Rijkdienst voor het Wegverkeer?", vragen Idsinga en Michon-Derkzen verder, die ook willen weten aan welke bestanden van andere instanties de database van de Belastingdienst nog verder is gekoppeld. De minister is ook gevraagd wat wordt gedaan om misbruik en corruptie binnen de Belastingdienst te voorkomen en tot welke gegevens medewerkers allemaal toegang hebben. Hoewel Yesilgoz is gevraagd om met spoed te reageren staat voor het beantwoorden van Kamervragen een maximale termijn van drie weken.