Brein verliest hoger beroep om Ziggo waarschuwingsbrieven te laten versturen

Ziggo hoeft waarschuwingsbrieven van stichting Brein niet door te sturen naar klanten, zo heeft het gerechtshof Arnhem-Leeuwarden in een hoger beroep geoordeeld dat door de belangenbehartiger van eigenaars van auteursrechten was aangespannen. Volgens het hof is er geen juridische grondslag die Ziggo verplicht om waarschuwingsbrieven van Brein door te sturen en is er ook geen grondslag voor Ziggo om strafrechtelijke persoonsgegevens te verwerken.

Eind 2020 is Brein een waarschuwingscampagne gestart onder de naam FLU, wat staat voor Frequente en Langdurige Uploaders. Het doel van die campagne is om mensen die via Bittorrent illegaal bestanden uploaden ervoor te waarschuwen dat er in de toekomst mogelijk gehandhaafd gaat worden. Brein heeft daarvoor waarschuwingsbrieven opgesteld. Steekproefsgewijs zoekt Brein naar mensen die in een periode van vier weken materiaal uploaden.

Brein maakt hierbij gebruik van software om het ip-adres van de uploader te achterhalen, maar beschikt niet over de naam en adresgegevens van de uploaden. Daarvoor heeft de stichting aan internetproviders die betreffende ip-adressen beheren gevraagd om de waarschuwingsbrieven door te sturen. Ziggo wil daar niet aan meewerken. De internetprovider stelt dat het een vergunning van de Autoriteit Persoonsgegevens nodig heeft voor het doorsturen van de waarschuwingsbrieven en het verstrekken van de naam en adresgegevens van klanten.

In eerdere rechtszaken hebben rechters geoordeeld dat een dergelijke vergunning wel is vereist en ook nu oordeelt het hof dat dit het geval is. "Inmiddels staat als niet langer betwist vast dat het door Ziggo koppelen van de ip-adressen die Brein bij haar aanlevert aan de NAW-gegevens van klanten, om vervolgens de waarschuwingsbrieven te kunnen verzenden, geldt als de verwerking van strafrechtelijke persoonsgegevens. Daarvoor heeft Ziggo (als verwerkingsverantwoordelijke) op grond van artikel 10 AVG een grondslag nodig", zo laat het vonnis weten.

Op grond van artikel 10 van de AVG mogen strafrechtelijke persoonsgegevens alleen verwerkt worden onder toezicht van de overheid of als de verwerking is toegestaan bij Europese bepalingen die passende waarborgen voor de rechten en vrijheden van de betrokkenen bieden. Het hof komt tot het oordeel dat er geen grondslag of uitzonderingsgronden zijn die Ziggo toestaan om strafrechtelijke persoonsgegevens te verwerken.

"Verwerking van deze strafrechtelijke persoonsgegevens mag pas als er een grondslag voor bestaat. Daarvan is vooralsnog geen sprake. Brein heeft nagelaten een vordering in te stellen die ertoe strekt dat Ziggo wordt gelast een vergunning bij de AP aan te vragen. Dat had een tussenstap kunnen zijn in het verkrijgen van zekerheid over een verwerkingsgrondslag voor het gevorderde doorsturen van waarschuwingsbrieven. Zolang die grondslag er niet is, kan de vordering niet worden toegewezen", laat het hof verder weten, dat stelt dat het hoger beroep van Brein faalt.

"Het oordeel van het Hof accepteren zou betekenen dat Brein haar programma moet aanpassen om altijd afgifte van naam-, adres- en woonplaatsgegevens te vorderen zodat de inbreukmaker in geval van volharding voor de rechter gedaagd kan worden", laat Brein in een reactie op het vonnis weten. De stichting overweegt nu om bij de Hoge Raad in cassatie te gaan.