Bibliotheek Rotterdam kan door cyberaanval geen boeken uitlenen - update

De Centrale Bibliotheek Rotterdam kan door een "cyberaanval" geen boeken uitlenen. In eerste instantie werd nog gesproken over een "grote computerstoring". Ook de bibliotheekcomputers zijn niet te gebruiken. Een tipgever laat aan Security.NL weten dat het om een besmetting met ransomware gaat. Dat is echter nog niet bevestigd. Wel komt de bibliotheek vanmiddag met een persbericht.

Op de website van de bibliotheek staat op dit moment de boodschap: "Vanwege een grote computerstoring is het vandaag niet mogelijk om boeken te lenen of gebruik te maken van de bibliotheekcomputers. Onze excuses voor het ongemak." Verdere informatie is echter niet gegeven, wat voor onvrede bij in ieder geval Twitteraars zorgt. Een tipgever laat tegenover Security.NL weten dat het om een grote ransomwarebesmetting gaat.

Security.NL heeft de bibliotheek om een reactie gevraagd, maar op het moment van schrijven nog geen reactie ontvangen. Wel zal er vanmiddag een persbericht worden uitgestuurd. Het onderwerp daarvan is nog niet bekendgemaakt. De Centrale Bibliotheek Rotterdam ontvangt jaarlijks 2,6 miljoen bezoekers en heeft een collectie van ruim 500.000 boeken, cd-roms, dvd's, video's en e-books. Eerder dit jaar werd één van de grootste bibliotheekleveranciers van Duitsland getroffen door de Lockbit-ransomware.

Update

In een verklaring laat de bibliotheek weten dat het slachtoffer is geworden van een "cyberaanval". De titel van het artikel is hierop aangepast. Welke systemen allemaal zijn getroffen en of er mogelijk gegevens gestolen zijn wordt onderzocht. Vanwege de aanval kan de bibliotheek niet via de eigen systemen of e-mail met klanten communiceren. "De meeste vestigingen zijn open - waaronder de Centrale - maar de systemen werken (nog) niet, zoals de bibliotheekcomputers, kopieerapparaten en de wifi." Klanten kunnen boeken inleveren, maar niet lenen. De leentermijn zal dan ook worden verschoven en er wordt geen telaatgeld gerekend.

Update

Een woordvoerder van de bibliotheek kan tegenover Security.NL niet bevestigen dat het om ransomware gaat. Het onderzoek is nog gaande. Meer details worden later deze week verwacht.