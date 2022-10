Bunq wint rechtszaak over inzet kunstmatige intelligentie bij fraudebestrijding

Bunq mag bij de bestrijding van fraude kunstmatige intelligentie inzetten, zo heeft het College van Beroep voor het bedrijfsleven geoordeeld in een rechtszaak die de bank tegen De Nederlandsche Bank (DNB) had aangespannen. In een blogposting spreekt Bunq van een "historische rechtszaak".

De bank is, net als andere banken, verplicht om klanten te onderzoeken. DNB deed eind 2018 onderzoek naar de kwaliteit van de manier waarop banken de klantcontrole uitvoeren. Volgens De Nederlandsche Bank overtrad Bunq onder andere bij de monitoring de wettelijke verplichtingen op "essentiële punten". Bunq kreeg vervolgens een aanwijzing om de overtredingen te stoppen. Zo moest de bank onder andere een adequaat transactiemonitoringssysteem en -proces implementeren, om zo effectief ongebruikelijke transacties te detecteren, onderzoeken en afhandelen.

Bunq was het hier niet mee eens en maakte bezwaar bij De Nederlandsche Bank, maar dat verklaarde het bezwaar ongegrond. Volgens de bank is de analysemethode van DNB achterhaald en "verouderd". Bunq maakt naar eigen zeggen gebruik van een slimmere en efficiëntere aanpak. Na de uitspraak van DNB ging Bunq in beroep bij de rechtbank Rotterdam en kreeg daar wel gelijk. Vervolgens ging DNB in beroep bij het College van Beroep voor het bedrijfsleven, maar wordt wederom in het ongelijk gesteld.

De Nederlandsche Bank heeft namelijk niet bewezen dat Bunq met haar monitoring van transacties en klanten niet aan de wettelijke eisen voldoet, zo stelt het College. Dat vindt wel dat de bank de herkomst van financiële middelen van klanten beter had moeten onderzoeken. Ook had de bank beter moeten letten op politiek prominente personen. Een deel van de aanwijzing van DNB blijft daardoor staan.

"Onze ingenieurs hebben risicogebaseerde methoden ontwikkeld en geavanceerde technologie op basis van kunstmatige intelligentie ingebouwd om fraude slimmer en efficiënter te bestrijden. De Nederlandsche Bank heeft onze methoden lange tijd afgewezen en ons in plaats daarvan gedwongen hun verouderde aanpak te volgen", stelt Ali Niknam, ceo van Bunq.

Volgens Niknam was er sprake van een "David vs. Goliath-zaak". Hij is blij met de overwinning en uitspraak van de rechter. "Haar beslissing maakt de weg vrij voor vooruitgang in de hele sector en opent de deur naar een veiliger financiële sector." Door de uitspraak wordt een bredere samenwerking tussen de financiële sector en online spelers mogelijk, aldus de ceo. Het Financieele Dagblad stelt dat de uitspraak een bom legt onder de manier waarop DNB tot op heden zijn toezicht heeft ingericht.