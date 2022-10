Mozilla voorziet Private Browsing in Firefox van nieuw logo en vormgeving

Mozilla heeft de Private Browsing-feature in Firefox van een nieuw logo en vormgeving voorzien. Ook zal nu standaard een dark theme worden gebruikt, zo laat de browserontwikkelaar weten. Daarnaast zijn in de nieuwste Firefox-versie meerdere kwetsbaarheden verholpen, onder andere in de wachtwoordmanager en een beveiligingslek dat een permanente denial of service mogelijk maakt.

Net als andere browsers biedt Firefox "Private Browsing". Daarbij worden sessiegegevens, zoals cookies en bezochte websites, niet opgeslagen en verwijderd na het sluiten van de browser. Mozilla benadrukt op de eigen website dat de feature geen "anonimiteit" biedt eneen internetprovider of werkgever nog steeds kunnen zien welke websites worden bezocht.

Met de lancering van Firefox 106 is Private Browsing van een nieuw logo en vormgeving voorzien die volgens Mozilla "het gevoel van privacy" moeten versterken. Verder maakt de feature nu standaard gebruik van het dark theme. Daarnaast is het nu mogelijk om private browservensters aan de Windows-taakbalk vast te maken.

Verder zijn met Firefox 106 zes kwetsbaarheden verholpen die in het ergste geval tot situaties zouden kunnen leiden waarbij een aanvaller willekeurige code op het systeem uitvoert, maar dat is niet aangetoond. Verder bleek dat de wachtwoordmanager gebruikersnamen in een onversleuteld bestand opsloeg, terwijl deze informatie eigenlijk versleuteld had moeten zijn. Daarnaast had een malafide website de browser kunnen laten crashen. Afhankelijk van de instellingen voor het herstellen van de browsersessie had dit voor een permanente denial of service kunnen zorgen. Updaten naar de nieuwste versie kan via de automatische updatefunctie en Mozilla.org.