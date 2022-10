Eindhovense huisartsenpraktijk lekt gegevens honderden patiënten via e-mailfout

Een Eindhovense huisartsenpraktijk heeft door een fout bij het versturen van twee e-mails de gegevens van vijfhonderd patiënten gelekt. Vorige week verstuurde de huisartsenpraktijk in Medisch Centrum Hoog Bergen een e-mail naar patiënten. Door een menselijke fout werden de e-mailadressen niet in het bcc-veld gezet, zo laat de huisartsenpraktijk weten.

Na ontdekking van de fout heeft de huisartsenpraktijk de eigen ict-leverancier benaderd met de vraag of het bericht kon worden ingetrokken. De ict-leverancier claimde dat dit kon. Vervolgens heeft de huisartsenpraktijk zelf een e-mail gestuurd met alle e-mailadressen wel in het bcc-veld, met daarbij een uitleg van de fout en dat er een correctie zou plaatsvinden.

De ict-leverancier verstuurde vervolgens een correctiemail, maar daar waren alle e-mailadressen weer zichtbaar voor alle ontvangers. De huisartsenpraktijk heeft het datalek gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Daarnaast is besloten om alleen via MijnGezondheid.net berichten naar patiënten te sturen. "Op deze manier is het onmogelijk om gegevens te delen met andere patiënten", aldus de huisartsenpraktijk.