Britse overheid test geluidscamera's om "asociale bestuurders" te identificeren

De Britse overheid gaat in verschillende steden geluidscamera's testen om naar eigen zeggen asociale autobestuurders te identificeren. De camera's zijn volgens het ministerie van Transport in staat om te detecteren wanneer auto's van aangepaste uitlaatpijpen zijn voorzien of de bestuurder geluidsoverlast veroorzaakt door een hoog toerental te produceren.

De technologie die de Britse overheid inzet maakt gebruik van toezichtscamera's gecombineerd met een aantal microfoons om autobezitters die geluidsoverlast veroorzaken automatisch te detecteren. De camera maakt een foto van het voertuig en slaat het geluidsniveau op dat de lokale politie als bewijs kan gebruiken om de bestuurder te beboeten. De geluidscamera's worden nu gedurende twee maanden in vier regio's getest. Als de test succesvol is kunnen de camera's in heel het Verenigd Koninkrijk worden uitgerold.