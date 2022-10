CBS: 77 procent Nederlanders beperkt toegang tot locatiegegevens

77 procent van de Nederlanders beperkte of weigerde vorig jaar de toegang tot locatiegegevens. Dit is verreweg het hoogste percentage in de Europese Unie, waar het gemiddelde in 2020 vijftig procent was. Dat meldt het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Het CBS doet jaarlijks onderzoek naar het ict- en internetgebruik van de Nederlandse bevolking vanaf 12 jaar. Trends worden vanaf 2016 weergegeven.

Van de internetgebruikers van 12 jaar of ouder gaf vorig jaar 89 procent aan maatregelen te hebben genomen om persoonlijke gegevens op internet te beschermen. Dit is hetzelfde percentage als een jaar eerder. In 2016 was dat nog 79 procent. Verder blokkeerde of beperkte 77 procent vorig jaar de toegang tot locatiegegevens. Dat was in 2016 nog 49 procent.

Bijna driekwart stond niet toe dat persoonlijke gegevens werden gebruikt voor commerciële doeleinden en zestig procent controleerde de veiligheid van de website voordat zij persoonlijke gegevens achterlieten, en beperkten de toegang tot profielgegevens. Verder claimt 43 procent van de Nederlanders dat ze voor het invullen van persoonlijke gegevens de privacyverklaring lezen. Dat was in 2016 nog veertig procent, aldus het CBS.