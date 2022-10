Microsoft lekt klantgegevens via verkeerd geconfigureerde server

Microsoft heeft via een verkeerd geconfigureerde server de gegevens van klanten gelekt. Het gaat om zakelijke transactiegegevens, zoals namen, e-mailadressen, inhoud van e-mails, bedrijfsnaam, telefoonnummers en bestanden met betrekking tot de zaken tussen klanten en Microsoft of een geautoriseerde Microsoft-partner. Door de fout aan de kant van het techbedrijf waren de klantgegevens zonder enige inloggegevens voor iedereen op internet toegankelijk.

Securitybedrijf SOCRadar ontdekte de server en waarschuwde Microsoft. Het techbedrijf spreekt van een "onbedoelde misconfiguratie" en stelt dat het datalek niet tot gecompromitteerde accounts of systemen van klanten heeft geleid. Alle gedupeerde klanten zijn inmiddels ingelicht, aldus Microsoft, dat niet te spreken is over de manier waarop SOCRadar over het datalek bericht en een zoektool aanbiedt waarmee organisaties en bedrijven kunnen kijken of ze zijn getroffen.

Volgens het securitybedrijf bevatte de verkeerd geconfigureerde server 2,4 terabyte aan data van 65.000 entiteiten in 111 landen. Het ging bij elkaar om 335.000 e-mails, informatie over 133.000 projecten en data van 548.000 gebruikers. Het gaat dan bijvoorbeeld om facturen, getekende klantdocumenten, verkoopstrategieën, prijslijsten, productbestellingen en documenten.

SOCRadar claimt dat het om één van de grootste B2B-datalekken van de afgelopen jaren gaat en heeft het zelfs de naam "BlueBleed" gegeven. Microsoft is van mening dat de omvang van het datalek schromelijk wordt overdreven. Zo zouden de cijfers die het securitybedrijf noemt niet kloppen. Ook biedt SOCRadar een zoektool waarmee organisaties kunnen kijken of ze onderdeel van het datalek zijn. Microsoft stelt dat deze tool niet in het belang van de privacy en security van klanten is en hen aan onnodige risico's blootstelt. De betreffende server is inmiddels beveiligd.