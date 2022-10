ECB laat Amazon prototype voor gebruiksinterface digitale euro ontwikkelen

De Europese Centrale Bank (ECB) heeft Amazon geselecteerd om prototypes voor de gebruikersinterface van de digitale euro te ontwikkelen. Iets waar verschillende EU-landen kritisch over zijn. Naar verwachting zullen de prototypes in het eerste kwartaal van volgend jaar gereed zijn. Dat is bekendgemaakt tijdens een overleg van de Eurogroep en Ecofinraad dat begin deze maand plaatsvond.

De Europese Centrale Bank (ECB) is begin 2020 gestart met de eerste verkenningen naar het ontwikkelen van een digitale euro. Vorig jaar verschenen de eerste resultaten daarvan, waarna de ECB een onderzoeksfase is gestart. In samenwerking met andere Europese centrale banken, waaronder De Nederlandsche Bank (DNB), worden de mogelijkheden voor het ontwerp en de distributie van de digitale euro in kaart gebracht.

De onderzoeksfase eindigt in het derde kwartaal van 2023. "Daarna kan worden overgegaan op de implementatiefase", zo liet minister Kaag van Financiën eerder dit jaar weten. "Mede dankzij de inzet van Nederland is de digitale euro hoog op de agenda van de Eurogroep gekomen", aldus Kaag in een verslag over het overleg. Daar werd gesproken over bedrijfsmodellen van publieke en private deelnemers in het digitale euro-ecosysteem.

"Om een digitale euro goed beschikbaar te maken voor consumenten en bedrijven, moeten er modaliteiten ontwikkeld worden waarmee gebruikers toegang hebben tot hun tegoeden en transacties kunnen verrichten. Centrale banken hebben, in de regel, weinig tot geen ervaring met het direct bedienen van deze groepen. Voor een goede uitrol van de digitale euro is het echter wel belangrijk dat deze makkelijk bruikbaar is voor gebruikers", merkt de minister op. Naast ervaring met het ontwikkelen van gebruiksvriendelijke toepassing zijn private partijen in de praktijk ook betrokken bij zaken als betaaldiensten en financiële transacties.

"Om een digitale euro succesvol uit te rollen en zo gebruiksvriendelijk als mogelijk te maken, is het daarom nodig om gebruik te maken van private partijen die expertise hebben met het verlenen van dergelijke diensten", gaat Kaag verder. De ECB ziet onder andere bij het ontwikkelen van interfaces, zoals mobiele apps, een rol voor private partijen weggelegd. Inmiddels heeft de ECB een aantal partijen gekozen voor het ontwikkelen van de prototypes voor de gebruiksinterfaces voor de digitale euro, waaronder Amazon.

Een aantal lidstaten reageerde kritisch op de keuze voor de Amerikaanse techreus. De ECB liet daarop weten dat het een pilot betreft waarvoor de bedrijven geen vergoeding krijgen en dat alle informatie over de pilots openbaar wordt. Verder stelde de ECB dat bedrijven die aan de pilot deelnemen geen voorrangspositie of ander toekomstig voordeel krijgen. Kaag wilde nog van de ECB weten hoe de verdeling van de kosten voor het digitale europroject zal plaatsvinden, door private of publieke partijen. Hier komen de Europese Commissie en de ECB later op terug.