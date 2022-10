CDA vraagt Van Huffelen naar alternatieven voor Amerikaanse cloudproviders

Het CDA heeft staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering naar "serieuze alternatieven" voor Amerikaanse cloudproviders gevraagd waar zowel de Rijksoverheid als onderwijsinstellingen gebruik van kunnen maken. Ook wil de partij dat er een onderzoek komt naar het ontwikkelen van eigen cloudoplossingen. Aanleiding is berichtgeving dat steeds meer gegevens van Nederlandse studenten in de Amerikaanse cloud zijn opgeslagen.

Uit onderzoek blijkt dat driekwart van alle leergegevens van studenten nu bij Microsoft of Amazon zijn ondergebracht. Eerder kwam ook al de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen met een waarschuwing voor de afhankelijkheid van techbedrijven. "Deelt u de mening dat deze situatie het risico op privacyschending, spionage en een verlies van strategische autonomie met zich meebrengt?", zo vragen CDA-Kamerleden Bontenbal en Van der Molen aan de staatssecretaris.

Van Huffelen moet ook duidelijk maken welke afspraken Nederlandse onderwijsinstellingen met techbedrijven maken bij het aangaan van contracten over bijvoorbeeld (economische) veiligheid en privacy. "In hoeverre is hier überhaupt ruimte voor in de onderhandeling?", vragen de CDA-Kamerleden. Ze willen ook weten welke serieuze alternatieven onderwijsinstellingen hebben voor het gebruik van cloudoplossingen van Amerikaanse techbedrijven.

"Bent u bereid om te onderzoeken of de Rijksoverheid samen met onderwijsinstellingen initiatieven kan opstarten of ondersteunen die zien op het ontwikkelingen van eigen cloudoplossingen? Op welke manier zou u kunnen aanhaken bij Europese initiatieven?", besluiten Bontenbal en Van der Molen hun Kamervragen. Die dienen binnen drie weken van een antwoord te zijn voorzien. Eerder liet de SP al weten dat er een einde moet komen aan de opslag van Nederlandse studentgegevens bij Amerikaanse cloudproviders.