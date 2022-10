Data duizenden studenten TU Eindhoven en Hogeschool Utrecht gestolen

De aanvallers die wisten in te breken op servers van it-bedrijf ID-ware, en daar gegevens van duizenden Rijksambtenaren buitmaakten, hebben ook de gegevens van duizenden studenten van de TU Eindhoven en Hogeschool Utrecht (HU) gestolen. Ook is er informatie van HU-personeel in handen van de aanvallers genomen en zijn medewerkers van de High Tech Campus in Eindhoven getroffen door het datalek bij het it-bedrijf.

ID-Ware levert toegangssystemen aan bedrijven en overheden, inclusief de Eerste en Tweede Kamer. Het gaat om de Rijkspas, die leden van de Eerste en Tweede Kamer, de staf van die organisaties, en rijksambtenaren toegang verschaft tot de Kamergebouwen en rijkspanden. Bij de aanval zijn echter niet alleen gegevens van Rijksambtenaren gestolen. Begin deze week meldde het Eindhovens Dagblad dat ook foto’s van duizenden werknemers van de High Tech Campus in Eindhoven zijn ontvreemd en door de criminelen op internet geplaatst.

Trajectum, het online magazine van de Hogeschool Utrecht, liet gisten weten dat gegevens van HU-personeel zijn buitgemaakt bij ID-ware. Het gaat om naam, personeelsnummer, woonadres en mogelijk e-mailadres. Het magazine opperde dat ook gegevens van studenten mogelijk zijn gestolen. Dan gaat het om diegenen die werkzaamheden voor de HU verrichten en over een toegangspas beschikken.

Vandaag laat RTL Nieuws weten dat gegevens van duizenden studenten van de TU Eindhoven in handen van de aanvallers zijn gekomen. Het gaat om volledige namen, privé-mailadressen, woonadressen, geboorteplaatsen, studentennummers en pasnummers van zeker 21.000 personen. Beide onderwijsinstellingen hebben het datalek inmiddels gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens.