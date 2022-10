FBI: malafide helpdesk licht Amerikaans echtpaar op voor 1,1 miljoen dollar

Oplichters die zich voordeden als een legitieme helpdesk hebben een Amerikaans echtpaar voor 1,1 miljoen dollar opgelicht. Een Amerikaanse vrouw die ook een malafide pop-up kreeg te zien dat haar computer was besmet ging voor zo'n 1 miljoen dollar het schip in. Dat laat de FBI weten.

Het echtpaar kreeg een pop-up te zien dat hun computer was besmet en er werd geprobeerd om bankgegevens te stelen. Om de problemen te verhelpen moest er een opgegeven telefoonnummer worden gebeld dat van een financiële instelling zou zijn. Het nummer was echter van een malafide helpdesk die het echtpaar vroeg om UltraViewer te installeren, waarmee de computer op afstand kon worden overgenomen.

Volgens de zogenaamde helpdeskmedewerker was de installatie van de software noodzakelijk zodat Microsoft en de financiële instelling op eventuele frauduleuze activiteiten konden monitoren. Uiteindelijk wisten de oplichters het echtpaar zo ver te krijgen dat die de overwaarde van hun woning overmaakten naar Coinbase, waar het "veilig" zou zijn. In totaal ging het om een bedrag van 1,1 miljoen dollar.

Een ander slachtoffer dat bij de FBI aanklopte kreeg ook een pop-up te zien dat haar computer was besmet. Nadat ze het telefoonnummer in de pop-up belde kreeg ze een zogenaamde helpdeskmedewerker aan de lijn die haar vertelde dat haar bankrekeningen waren gecompromitteerd en er kinderporno op haar computer was gedownload. Wederom werd het slachtoffer gevraagd om remote desktopsoftware te installeren waarmee er toegang tot haar systeem kon worden gekregen.

Om haar rekeningen te beschermen moest de vrouw voor tienduizenden dollars aan cadeaubonnen aanschaffen en de codes aan de "helpdesk" doorgeven. Iets wat ze over een periode van zes maanden deed. Ook werd ze gevraagd om het geld van haar pensioenrekening naar haar bankrekening over te maken, zodat ze het bij verschillende bitcoinmachines kon storten. De totale schade voor de vrouw bedraagt zo'n één miljoen dollar.

Vorig jaar maakten 24.000 Amerikanen melding bij de FBI dat ze het slachtoffer van helpdeskfraude waren geworden, waarbij het totale schadebedrag 347 miljoen dollar bedroeg. Het aantal slachtoffers dat melding maakte steeg met 137 procent ten opzichte van het jaar daarvoor. De meeste slachtoffers zijn boven de zestig jaar. Volgens de FBI ligt het werkelijke schadebedrag veel hoger, omdat slachtoffers niet weten waar ze het moeten rapporteren of dat ze zijn opgelicht.