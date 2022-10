Bibliotheek Rotterdam ondervindt nog steeds hinder van cyberaanval

Nationaal Cyber Security Centrum (NCSC)

Het NCSC heeft een missie: de Nederlandse samenleving weerbaarder maken in het digitale domein. Dit doen wij onder andere door het geven van adviezen en onder-steuning bij incidenten. Hiervoor zoeken wij een Adviseur Crisispreparatie in het team crisispreparatie die een belangrijke rol vervult in het realiseren van onze missie.