Brit die nummers uit cloudaccounts artiesten stal veroordeeld tot 18 maanden cel

Een Britse man die wist in te breken op de cloudaccounts van bekende artiesten, waaronder Ed Sheeran, Frank Ocean en Post Malone, en daar nog niet uitgebrachte muzieknummers buitmaakte om die vervolgens te verkopen, is veroordeeld tot een gevangenisstraf van achttien maanden.

Hoe de 23-jarige Brit wist in te breken op de accounts van zijn slachtoffers laten de Britse autoriteiten niet weten. De buitgemaakte muzieknummers verkocht hij op internet. Iets waarmee de man omgerekend 150.000 euro verdiende. Hij liep tegen de lamp doordat het e-mailadres gebruikt voor het registreren van zijn crypto-account naar hem linkte en hij vanaf zijn eigen ip-adres op één van de accounts had ingelogd.

Tijdens een huiszoeking werden zeven apparaten in beslag genomen waarop bijna dertienhonderd nog niet uitgebrachte muzieknummers werden gevonden, afkomstig van 89 artiesten. Verder werd er ruim 73.000 euro aan cryptovaluta in beslag genomen. Er is nu een procedure gestart om het geld dat de man met zijn activiteiten af te nemen.