VS vraagt Nederland om uitlevering van verdachte achter wereldwijde malware-operatie

De Amerikaanse autoriteiten hebben Nederland gevraagd om de uitlevering van een Oekraïense man die een sleutelrol zou hebben gespeeld bij de verspreiding van de Raccoon Infostealer. Deze malware steelt wachtwoorden en gegevens voor internetbankieren en cryptowallets en zou volgens de VS miljoenen computers wereldwijd hebben besmet. De FBI heeft een tool ontwikkeld waarmee mensen kunnen zien of ze slachtoffer van de malware zijn.

In maart van dit jaar werd de man door de Nederlandse politie aangehouden. Tegelijkertijd wisten de FBI en de Italiaanse en Nederlandse autoriteiten de digitale infrastructuur van de Raccoon Infostealer te ontmantelen. De Raccoon Infostealer werd van 2018 tot begin van dit jaar aangeboden als malware-as-a-service of "MaaS". Voor het gebruik van de malware werd zo'n tweehonderd dollar per maand betaald.

Afnemers gebruikten de malware bij phishingaanvallen om zo computers van nietsvermoedende slachtoffers te infecteren. Vervolgens werden via de Raccoon Infostealer allerlei persoonlijke informatie gestolen, waaronder inloggegevens, financiële informatie en andere persoonlijke gegevens. De gestolen data werd vervolgens gebruikt voor financiële fraude en verkocht op online forums.

De FBI heeft door middel van "verschillende onderzoeksmethodes" de data in handen gekregen die cybercriminelen via de Raccoon Infostealer wisten te stelen. Het gaat om meer dan vijftig miljoen unieke wachtwoorden en gegevens als e-mailadressen, bankrekeningnummers, cryptowallet-adressen en creditcardnummers. Er zijn meer dan vier miljoen e-mailadressen geïdentificeerd. Via een speciale pagina kan worden gekeken of een e-mailadres in deze collectie voorkomt.

De Oekraïense man zou één van de sleutelfiguren achter de malware zijn. De Amerikaanse autoriteiten hebben Nederland om zijn uitlevering gevraagd. Vorige maand keurde een rechter de uitlevering goed, maar daar tekende de verdachte beroep tegen aan. In de VS is hij nu voor meerdere vergrijpen aangeklaagd, waaronder 'wire fraud', computerfraude en witwassen.