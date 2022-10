Duitse overheid: dreigingssituatie in cyberspace hoger dan ooit tevoren

De dreigingssituatie in cyberspace is door het grote aantal kwetsbaarheden in software, de continue stroom aan cyberaanvallen en het conflict in Oekraïne hoger dan ooit tevoren, zo stelt de Duitse overheid in een nieuw managementrapport over 2022. In het jaarrapport van het Bundesamt für Sicherheit in der Informationstechnik (BSI), onderdeel van het Duitse ministerie van Binnenlandse Zaken, wordt teruggeblikt op de periode van juni 2021 tot juni 2022.

In 2021 werden ruim twintigduizend kwetsbaarheden in software van een CVE-nummer voorzien, een stijging van tien procent ten opzichte van het jaar daarvoor. "Elke kwetsbaarheid in software- of hardwareproducten is een potentiële toegangspoort voor aanvallers en brengt de informatiebeveiliging van overheden, bedrijfsleven en de samenleving in gevaar", aldus het BSI. Volgens de Duitse overheidsinstantie is ransomware op dit moment de grootste dreiging.

Als oplossing voor de huidige problematiek kijkt het BSI vooral naar preventieve it-beveiligingsmaatregelen, aangezien dat de meest effectieve maatregelen zijn, aldus het jaarverslag. "In een gedigitaliseerde wereld hangt het welzijn van de bevolking meer dan ooit af van hoe goed we zijn voorbereid op it-beveiligingsincidenten. Elk computersysteem dat niet kan worden gehackt, elke digitale dienst die niet kan worden verstoord, draagt bij aan een functionerende digitaal genetwerkte samenleving. Met de juiste maatregelen kunnen we de dreigingssituatie tegengaan. We mogen niet verslappen als het om cybersecurity gaat", aldus BSI-vicepresident Gerhard Schabhüser.