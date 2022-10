Politie geeft beelden en geluidsfragment van bankhelpdeskfraude vrij

De schade door bankhelpdeskfraude bedroeg vorig jaar 47,6 miljoen euro en ook dit jaar zijn al tal van mensen slachtoffer geworden. De politie heeft nu beelden van bankhelpdeskfraude openbaar gemaakt om zo ook de persoon in het filmpje op te sporen en te laten zien hoe deze oplichters in de praktijk te werk gaan. De opname was door de oplichters zelf gemaakt en gevonden op een in beslag genomen telefoon.

Op de telefoon stonden Excel-lijsten met persoons- en klantgegevens van een niet nader genoemde bank. Hoe deze gegevens zijn verkregen is niet bekendgemaakt. De afgelopen maanden zijn meerdere zaken in het nieuws gekomen waarbij klantgegevens van bedrijven waren gebruikt voor het plegen van bankhelpdeskfraude. Onlangs bleek een medewerker van Vattenfall klantgegevens met oplichters te hebben gedeeld. Met de gegevens komen de oplichters geloofwaardig over, aangezien ze over informatie beschikken die alleen de betreffende organisatie kan weten.

Zo weten de oplichters slachtoffers software te laten installeren waarmee de computer kan worden overgenomen. Een vrouw uit Den Haag werd op deze manier voor 30.000 euro bestolen. Bij een onderzoek naar bankhelpdeskfraude zijn meerdere personen aangehouden, alsmede een telefoon in beslag genomen. Naast de Excel-lijsten werden ook twee video's op het toestel aangetroffen waarin te zien is hoe een oplichter met twee slachtoffers in gesprek is. Op de beelden is de laptop van de fraudeur te zien, die live meekijkt terwijl de slachtoffers internetbankieren. Dit is mogelijk door de software die de slachtoffers eerder hebben geïnstalleerd. De politie heeft nu een deel van één van de video's via opsporingsprogramma Team West getoond.