Politie laat burgers tijdens hackathon echte cyberzaken onderzoeken

De politie heeft voor de tweede keer een hackathon georganiseerd waarbij burgers echter cyberzaken onderzochten. Deelnemers moesten een geheimhoudingsverklaring ondertekenen, waardoor ze zonder strafrechtelijke bevoegdheden aan de zaken konden werken. De zaken waar tijdens de hackathon aan werd gewerkt waren gekozen omdat er sprake was van een hoog schadebedrag of complexiteit en zaken waar de politie na onderzoek vastliep.

Deelnemers werkten samen in teams. Om beïnvloeding of mogelijke sturing te voorkomen bestond elk team helemaal uit private of politiedeelnemers. Wanneer een team iets had gevonden werd dit door een politieteam gevalideerd. In meerdere zaken werd op basis van open bronnen een mogelijke verdachte gevonden, die in alle gevallen uit het buitenland kwamen.

In één zaak werd een lead gevonden naar cryptowallets waarin kon worden aangetoond dat er voor tonnen aan illegaal verkregen geld op deze rekeningen stond. Tijdens het onderzoek zagen de teams dat er grote bedragen op deze wallets werden gestort. De politie gaat nu kijken of ze dit geld mogelijk kunnen bevriezen of afpakken. De overige resultaten gaan naar de recherche, die vervolgens besluit of er iets mee wordt gedaan.

"Het doel van dit evenement is voor een belangrijk deel het uitwisselen van kennis en inzichten. Daarnaast was het evenement een eerste in zijn soort, waarop basis van opsporingsberichtgeving op grote schaal aan zaken is gewerkt in een unieke samenstelling van publieke en private partijen", zegt Bryan Sewbarath-Misser, een van de organisatoren van de hackathon.

Volgens Sewbarath-Misser is het erg zoeken in hoeverre informatie kan worden gedeeld. "De selectiecriteria daarop waren dus streng. Dit evenement heeft aangetoond dat er daadwerkelijk binnen bepaalde strikte voorwaarden met politie/ OM en private partijen aan echte zaken kan worden gewerkt." Vorig jaar oktober vond de eerste hackathon plaats.