Overleg over wenselijkheid trackingcookies op Nederlandse overheidssites

Staatssecretaris Van Huffelen van Digitalisering gaat met medeoverheden en rijksoverheidsorganisaties in gesprek over de wenselijkheid van trackingcookies op Nederlandse overheidssites. Ook worden overheden per brief gewezen op de wet- en regelgeving die voor het plaatsen van cookies gelden. Dat laat de staatssecretaris weten op Kamervragen van de VVD.

Uit onderzoek van de TU Delft blijkt dat websites van provincies en gemeenten de AVG met voeten treden. Het gaat dan om trackingcookies die zonder toestemming van bezoekers worden geplaatst. Aanleiding voor de VVD om Van Huffelen om opheldering te vragen. "Voor een overheidswebsite gelden dezelfde vereisten voor het plaatsen van cookies als voor andere websites", reageert de staatssecretaris.

Van Huffelen vindt het naar eigen zeggen belangrijk dat overheidswebsites voldoen aan geldende wet- en regelgeving. Ze gaat medeoverheden en rijksoverheidsorganisaties per brief dan ook wijzen op het belang hieraan te voldoen. Ook wordt opgeroepen om de eigen websites te controleren of alles wel volgens de regels verloopt. De staatssecretaris geeft aan dat ze zal kijken of er een "handreiking" moet komen over hoe de geldende regelgeving ook voor nieuwe websites goed is te implementeren.

VVD-Kamerlid Rajkowski had Van Huffelen ook gevraagd of ze het ermee eens is dat cookies van derden niet op overheidssites thuishoren. "Ik vind het belangrijk dat burgers veilig gebruik kunnen maken van de websites van de overheid, en dat hun privacy daarbij wordt verzekerd. Het plaatsen van trackingcookies door derden staat daarmee op gespannen voet", antwoordt ze daarop.

Volgens de staatssecretaris moet de overheid het goede voorbeeld geven en in ieder geval voldoen aan de huidige wetgeving. Naast het opstellen van een handreiking voor het goed implementeren van de relevante wetgeving bij overheidswebsites, gaat de staatssecretaris ook met overheden in gesprek over de wenselijkheid van het gebruik van trackingcookies door de overheid. Wanneer deze gesprekken precies zullen plaatsvinden is niet bekendgemaakt.