Coalitie van landen kondigt internationale taskforce tegen ransomware aan

Er komt een internationale taskforce die zich met de bestrijding van ransomware wereldwijd gaat bezighouden, zo hebben 37 landen met elkaar afgesproken. De afgelopen dagen vond voor de tweede keer in de Verenigde Staten het International Counter Ransomware Initiative (CRI) plaats, waarbij landen en bedrijven bij elkaar kwamen om de aanpak van ransomware te bespreken.

Tijdens het evenement zijn verschillende zaken afgesproken. Zo wordt er een "International Counter Ransomware Task Force" opgericht die de aanpak van ransomware gaat coördineren, zoals verstorende operaties en het delen van informatie. Ook komt er een toolkit voor onderzoekers met "tactieken, technieken en procedures" voor het verstoren van ransomwaregroepen en identificeren van de belangrijkste groepen.

Verder zullen de landen ook gezamenlijke advisories uitbrengen met adviezen en waarschuwingen over kwetsbaarheden waar ransomwaregroepen misbruik van maken. Tevens zullen er periodiek anti-ransomware-oefeningen plaatsvinden om de gezamenlijke aanpak van ransomware verder te ontwikkelen, versterken en integreren.

De deelnemende landen hebben ook toegezegd dat ze maatregelen zullen nemen om het gebruik van het cryptovaluta-ecosysteem door ransomwaregroepen te voorkomen. Zo zal er onder andere informatie over gebruikte cryptowallets worden gedeeld en moet door middel van "know your customer" regels voorkomen worden dat criminelen misbruik van cryptodiensten kunnen maken. Een ander punt is een actievere informatiedeling tussen overheid en bedrijfsleven over groepen en hun werkwijzes.

Op de lijst met deelnemende landen ontbreken landen die er om bekend staan ransomwaregroepen te herbergen. In de gezamenlijke slotverklaring hebben de 37 deelnemende landen echter aangegeven dat ze de politieke kosten zullen vergroten voor landen die ransomwaregroepen herbergen. Hoe deze druk er precies komt uit te zien is niet bekendgemaakt.