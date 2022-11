Bibliotheek Rotterdam meldt diefstal van persoonlijke gegevens bij cyberaanval

Bij de cyberaanval op de bibliotheek Rotterdam zijn persoonlijke gegevens gestolen, zo heeft de bibliotheek bekendgemaakt. Volgens een update over de aanval is er geprobeerd om de ict-systemen van de bibliotheek ontoegankelijk te maken. "Onze back-ups waren van goede kwaliteit zodat we van daaruit opnieuw onze systemen konden opbouwen", aldus de bibliotheek.

Dit lijkt op een ransomware-aanval te duiden, maar de term wordt niet door de bibliotheek genoemd. Security.NL heeft dan ook om opheldering gevraagd, wat ook geldt voor de gebruikte aanvalsvector. De bibliotheek stelt dat het tijdens het inrichten van een nieuw onderdeel van de ict-systemen "tijdelijk kwetsbaarder" was. Wat de kwetsbaarheid precies inhield is niet bekendgemaakt.

De bibliotheek heeft aangifte bij de politie gedaan. Daarnaast is de beveiliging geüpgraded. Een deel van de gedupeerden van wie persoonlijke informatie is buitgemaakt is inmiddels geïnformeerd. Verder laat de bibliotheek weten dat er hard wordt gewerkt aan een voorlopig onderzoeksrapport over de cyberaanval. Door de aanval kon de bibliotheek een aantal dagen geen boeken uitlenen en waren allerlei systemen ook niet beschikbaar.