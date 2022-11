Rode Kruis wil 'digitaal embleem' voor bescherming tijdens cyberoorlog

Er zou een "digitaal rode kruis" moeten komen om medische en humanitaire diensten op internet tegen cyberaanvallen te beschermen, zo vindt het International Committee of the Red Cross (ICRC). Dat heeft opgeroepen voor de invoering van een 'digitaal embleem' waarmee het kan aangeven dat systemen van het Rode Kruis zijn. Volgens de organisatie worden cyberoperaties steeds vaker onderdeel van een gewapend conflict.

In de "fog of war" van digitale oorlogsvoering kunnen ook systemen van het Rode Kruis of andere humanitaire organisaties getroffen worden. Het ICRC meldde begin dit jaar een datalek waarbij gegevens van 515.000 mensen werden gestolen. Op het land zijn medewerkers en locaties van het Rode Kruis herkenbaar aan het rode kruis, zodat strijdende partijen die tijdens hun aanvallen kunnen ontzien.

Voor digitale systemen zou er ook een dergelijk symbool moeten komen. Daarbij heeft het ICRC drie mogelijke opties voor ogen. Het zou om een dns-gebaseerd embleem kunnen gaan, waarbij het digitale embleem aan een domeinnaam wordt gekoppeld. Een andere optie is een ip-gebaseerd embleem, waarbij er een deel van het ip-adres voor het embleem wordt gebruikt.

Als laatste mogelijkheid is er een ADEM-systeem (Authenticated Digital Emblem) . Daarbij wordt er gebruik gemaakt van digitale certificaten die door verschillende partijen zijn uitgegeven. "Het 'digitale embleem' is een concrete stap om essentiële medische infrastructuur en het ICRC in de digitale wereld te beschermen", aldus ICRC-directeur Robert Mardini. De organisatie roept landen en it-experts op om samen te werken aan het beschermen van medische en humanitaire diensten tegen cyberaanvallen.