Kamer wil opheldering over Chinese toegang tot Nederlandse TikTok-data

De Tweede Kamer heeft minister Adriaansens van Economische Zaken en staatssecretaris Van Huffelen van Digitale Zaken om opheldering gevraagd over de toegang van Chinese TikTok-medewerkers tot de data van Nederlandse gebruikers en wil dat de bewindslieden TikTok vragen om geen data van Europese gebruikers met China te delen. Deze week maakte de populaire video-app bekend dat volgende maand aangepast privacybeleid van kracht wordt en dan personeel buiten Europa toegang tot data van Nederlandse en andere Europese gebruikers kan krijgen.

De aankondiging van het nieuwe privacybeleid is reden voor D66, GroenLinks, PvdA, DENK, ChristenUnie, PVV, Volt, CDA, SP, VVD en JA21 om Kamervragen aan de minister en staatssecretaris te stellen. "Welke medewerkers hebben toegang tot de verzamelde informatie? Klopt het dat een deel van de medewerkers van TikTok een dubbelrol hebben bij de Chinese Communistische Partij en dat dus de Chinese overheid toegang krijgt tot al deze persoonlijke informatie?", zo willen de partijen weten.

Adriaansens en Van Huffelen moeten ook duidelijk maken hoeveel Nederlanders momenteel gebruik maken van TikTok en welk percentage daarvan kind is. De partijen vragen ook of de bewindslieden bereid zijn om TikTok per direct op te roepen geen gegevens van Europese gebruikers opgeslagen binnen de Europese Unie met China te delen. TikTok liet in de aankondiging weten dat gegevens van Europese gebruikers in Singapore en de Verenigde Staten zijn opgeslagen.

"Welke stappen acht u noodzakelijk richting TikTok in Nederland en de Europese Unie zolang persoonlijke gegevens terecht komen in handen van de Chinese overheid?", vragen de partijen verder. Adriaansens en Van Huffelen moeten tevens laten weten welke stappen er worden genomen om te voorkomen dat buitenlandse inlichtingendiensten toegang krijgen tot persoonsgegevens van Europese gebruikers. De Kamervragen moeten binnen drie weken zijn beantwoord.