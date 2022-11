FBI: ddos-aanvallen van hacktivisten hebben weinig impact

Nederlands Forensisch Instituut

Vind je het gaaf om uit te zoeken hoe een app op een smartphone precies werkt of op welke manier gegevens in bijvoorbeeld een stappenteller of smart-tv zijn opgeslagen? Wil je daarnaast met je kennis en ervaring een belangrijke bijdrage leveren aan de rechtspleging in Nederland? Word forensisch onderzoeker digitale technologie bij het Nederlands Forensisch Instituut in Den Haag.