Twitteraccount Eindhovens Dagblad overgenomen door aanvallers

Onbekenden zijn er gisteren in geslaagd om het Twitteraccount van het Eindhovens Dagblad over te nemen. Veertien uur later is het account nog altijd in handen van de aanvallers. Het Eindhovens Dagblad laat via de eigen website weten dat het bezig is om de controle over het account terug te krijgen.

Hoe het account precies kon worden overgenomen is niet bekend. De aanvallers claimen dat er een eenvoudig te raden wachtwoord voor het Twitteraccount werd gebruikt, maar dat is niet bevestigd. Ook is niet bekend of het account met tweefactorauthenticatie (2FA) was beveiligd. Volgens de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ) is het belangrijk dat mediabedrijven hun accounts goed beveiligen.

"Voor een medium als het Eindhovens Dagblad doet het afbreuk aan hun betrouwbaarheid als journalistieke titel en is dit heel schadelijk", zegt Thomas Bruning, algemeen secretaris van de NVJ. Hij voegt toe dat mediabedrijven de beveiliging van hun website en accounts "100 procent" in orde moeten hebben. Het Eindhovens Dagblad informeert lezers nu via een ander Twitterkanaal.