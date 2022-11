Zorgverzekeraar Medibank meldt diefstal van gegevens 9,7 miljoen klanten

Bij een aanval op de Australische zorgverzekeraar Medibank zijn de privégegevens van 9,7 miljoen voormalige en huidige klanten gestolen, alsmede in sommige gevallen data van bewindvoerders. Het gaat om naam, geboortedatum, telefoonnummer en e-mailadres. Van 500.000 klanten zijn ook de zorgclaims buitgemaakt die informatie over ontvangen behandelingen en diagnoses bevatten.

De aanvallers eisen losgeld om de gestolen data niet te publiceren, maar Medibank zegt dit niet te zullen betalen. Volgens de verzekeraar is er een kleine kans dat het betalen van het losgeld voorkomt dat de gegevens niet worden gepubliceerd. Daarnaast is er het risico dat de aanvallers zicht rechtstreeks tot klanten zullen richten om die vervolgens af te persen. Hoe de aanvallers toegang tot de klantgegevens konden krijgen laat de verzekeraar in een update over het incident niet weten.