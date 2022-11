Amsterdammer krijgt 3 jaar cel voor versturen ANWB-phishingmails

Een 24-jarige Amsterdammer die phishingmails uit naam van de ANWB verstuurde is veroordeeld tot een gevangenisstraf van drie jaar. Ook moet hij de ANWB bijna 75.000 euro schadevergoeding betalen. Nu de man is veroordeeld, gaat het Openbaar Ministerie zijn criminele winsten op een later moment via een procedure bij de rechtbank afpakken.

Tussen januari en april van dit jaar verstuurde de Amsterdammer e-mails naar tienduizenden e-mailadressen. In de phishingmails werd gesteld dat de ontvanger een betalingsachterstand had. De tekst in de phishingmails had de verdachte gekopieerd van een echte ANWB-mail die hij zelf had ontvangen. Die teksten zette hij in een ander bericht en verstuurde dat uit naam van de ANWB. Hij vergat echter een link uit de gekopieerde tekst te halen. Die link leidde naar een gepersonaliseerde webversie van het bericht waarop zijn naam en lidmaatschapsnummer te zien was.

De ANWB had dit ook al gezien en deed aangifte bij de politie. Het onderzoek dat startte leidde tot de aanhouding van de verdachte in april van dit jaar. Vlak voor zijn aanhouding wist hij nog zijn laptop uit het raam van zijn woning te gooien. De laptop kon echter worden veiliggesteld. Op de laptop werd phishingsoftware aangetroffen, zo stelt het Openbaar Ministerie.

Het is niet precies duidelijk geworden hoeveel schade de man heeft toegebracht aan bedrijven en particulieren. Het is wel voorstelbaar dat het gaat om grootschalige fraude, schrijft de rechtbank in haar vonnis. Uit de rekeninggegevens van de man is gebleken dat er in een periode van ruim een jaar ruim 85.000 euro aan onverklaarbare inkomsten op zijn rekening is binnengekomen.