OM eist celstraf tegen verdachte van sim-swapping via systeem T-Mobile

Het Openbaar Ministerie heeft tegen een twintigjarige man uit Drenthe een gevangenisstraf van vijf jaar geëist. De man wordt verdacht van computervredebreuk, diefstal, oplichting, het voorhanden hebben van illegale software, witwassen, het bezitten en verkopen van niet-openbare persoonsgegevens en het hebben van een gaspistool.

Volgens het OM heeft de man ingebroken op een systeem van telecomprovider T-Mobile om vervolgens sim-swaps uit te voeren. Bij sim-swapping weten criminelen het telefoonnummer van een slachtoffer over te zetten op een simkaart waarover zij beschikken. De oorspronkelijke simkaart heeft daardoor geen toegang meer tot het netwerk, waardoor slachtoffers niet meer kunnen bellen, berichten versturen of mobiel internetten.

Via het overgenomen telefoonnummer kunnen vervolgens accounts van het slachtoffer worden overgenomen, bijvoorbeeld door het opvragen van 2FA-codes en het uitvoeren van wachtwoordresets. Intern onderzoek bij T-Mobile leidt naar een ip-adres dat te herleiden is naar het ouderlijk huis van de verdachte, die op dat moment achttien jaar is.

Daarnaast wordt de man verdacht van grootschalige phishing en bankhelpdeskfraude, alsmede het gebruik van illegale lijsten met persoonsgegevens en phishingsoftware. Met zijn activiteiten zou de verdachte tientallen mensen voor ruim 100.000 euro hebben opgelicht.

Op het moment van de delicten zat de toen 18-jarige verdachte in de zesde klas van het VWO. Toch moet volgens de officier van justitie de verdachte als volwassene terechtstaan. Wel houdt de officier in zijn strafeis er rekening mee dat de verdachte contact heeft gezocht om ruimhartig alle ingediende schadevergoedingsverzoeken voorafgaand aan de zitting te betalen. Ook is hij bereid excuses te maken richting de slachtoffers.