Thunderbird waarschuwt zakelijke Microsoft Office 365-gebruikers

Zal ik maar even inhoudelijk reageren dan? Zonder de onnodige sneer naar Microsoft?



Als je het goed hebt ingesteld hebt dan sta je namelijk dit soort Oauth verzoeken die overal vandaan kunnen komen niet zomaar toe. Daar wil je controle op hebben zodat niet elke willekeurige applicatie toegang kan krijgen tot je bedrijfsdata en profielen. Waarschijnlijk wil je ook helemaal niet in een Microsoft omgeving (met alle ingebouwde Microsoft beveiliging) dat je mail ineens naar een totaal andere mailclient gaat die buiten je zicht ligt. De mailbox is namelijk van het bedrijf, niet van de gebruiker.



Daarom is het heel gebruikelijk dat als je dit probeert er een melding verschijnt waarin je toestemming moet vragen voor de Oauth connectie. Uiteraard heb je dan ook een achterliggend proces ingeregeld die dit soort verzoeken behandeld en goed of afkeurt.



Niets raars aan, juist heel goed en ook niet moeilijk. Alleen is het soms wel even schrikken voor Pietje die vindt dat hij de IT van het bedrijf veel beter kan regelen en dat Thunderbird VEEEEEEL beter is dan de Outlook client of Outlook Online. Die heeft inderdaad gewoon pech.